Vierte Impfung ab sofort im Rhein-Neckar-Kreis möglich

Rhein-Neckar-Kreis. Eine Viertimpfung gegen Corona wird ab sofort an dauerhaften Impfstandorten, Impfstützpunkten und bei mobilen Impfaktionen im Rhein-Neckar-Kreis angeboten. Wie das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis berichtet, wird die gestern angekündigte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zur zweiten Auffrischimpfung umgesetzt. Es werden Viertimpfungen für besonders gefährdete bzw. exponierte Personengruppen empfohlen. Das betrifft Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Berufstätige in Medizin und Pflege. Die zweite Auffrischungsimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten. Hier können Impftermine im Kreis gebucht werden.

