Mannheimer Morgen Plus-Artikel Einkaufen Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum rüstet sich für den Dreikönigstag

Für das Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ) in Viernheim, ist am Freitag Feiertag – im übertragenen Sinne. Weil in Baden-Württemberg tatsächlich am Dreikönigstag nicht gearbeitet wird, strömen die Kunden aus Mannheim und dem nordbadischen Umland traditionell vieltausendfach zum Einkaufsbummel über die Landesgrenzen nach Hessen.