Speyer. Ein vierjähriges Kind ist am Freitagvormittag in Speyer von einem Autofahrer erfasst worden. Der 23-Jährige befuhr den Otterstadter Weg in Richtung Spitzenrheinhof, als das Kind plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße lief, berichtet die Polizei. Das Kind erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus in Mannheim gebracht.

