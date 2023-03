Schifferstadt. Ein vierjähriges Kind ist am Sonntagabend in Schifferstadt von einem Auto erfasst worden. Das Kind ging mit seiner Mutter auf dem Gehweg in der Hans-Purrmann-Straße entlang, als es plötzlich auf die Straße vor das Auto eines 60 Jahre alten Fahrers lief, berichtet die Polizei. Da der 60-Jährige langsam gefahren war, kam das Kind mit Schürfwunden am Knie davon. Vorsorglich brachte es der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand kein Sachschaden.

