Neuhofen. Ein vierjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall leicht am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Kind zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Rehhütter Straße in Neuhofen. Das Kind wollte nach dem Spielen die Straßenseite wechseln und wurde hierbei von einem 25-jährigen Autofahrer erfasst.