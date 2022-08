Böhl-Iggelheim. Nur mit einer Windel bekleidet war ein Vierjähriger in Böhl-Iggelheim allein mit einem Laufrad allein unterwegs. Ein Anwohner verständigte die Polizei - doch noch bevor die Beamten am Freitag eintrafen, hatte der Vater den Ausreißer gefunden. "Der Vierjährige konnte nach kurzer Rücksprache wohlauf in Begleitung seines Vaters den Heimweg antreten", heißt es im Polizeibericht vom Sonntag weiter. Wie lange der Junge allein in dem Wohngebiet unterwegs war, war unklar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1