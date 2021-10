Vier Verletzte versorgt

Brühl. Zu einem Zimmerbrand ist es am Montagmittag in der Betreuten Seniorenwohnanlage im Brühler Ahornweg gekommen. Gegen 13.30 Uhr waren Anwohnern die dunklen Rauchwolken aufgefallen, die weithin sichtbar aus der Küche einer Wohnung quollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kaum waren die Brühler Rettungsdienste am Einsatzort eingetroffen, riefen sie auch schon Hilfe aus den umliegenden Gemeinden hinzu, denn sicherheitshalber wurden rund 30 Anwohner der Seniorenwohnanlage evakuiert. Sie kamen zeitweise sogar in einem RNV-Linienbus unter, in dem sie von Mitarbeitern des Roten Kreuz’ betreut wurden. Vier Personen wurden allerdings noch vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die eigentlichen Flammen des Zimmerbrandes waren recht schnell unter Kontrolle gebracht, doch die Nachlöscharbeiten und das Belüften der Wohnanlage dauerten noch über Stunden an. ras