Vier Verletzte nach Unfall auf der A6 bei Sinsheim

Sinsheim. Bei einem Autounfall auf der A6 in Richtung Heilbronn sind am Mittwochabend vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein Autofahrer gegen 21.30 Uhr aufgrund von Aquaplaning gegen eine Betongleitwand und stieß anschließend mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Ein weiteres Auto wurde durch herumliegende Fahrzeugteile beschädigt. Vier Personen mussten schließlich mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund von Räumungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Heilbronn voll gesperrt werden. Nach etwa 30 Minuten wurde der linke Fahrstreifen wieder frei gegeben. Gegen 00.45 Uhr war die Unfallaufnahme beendet und die Sperrung wurde aufgehoben. Die beiden kollidierten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

