Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Meckesheim. Bei einem Verkehrsunfall in Meckesheim am Mittwochmittag haben sich vier Personen verletzt. Nach Polizeiangaben missachtete ein 57-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr beim Linksabbiegen auf der B45 in die Leopoldstraße die Vorfahrt einer 53-Jährigen. Im Einmündungsbereich der Kreuzung prallten die Fahrzeuge zusammen. Die Fahrer sowie die beiden 67 und 84 Jahre alten Beifahrerinnen der an den Unfall beteiligten Autos wurden nach notärztlicher Behandlung zur weiteren Beobachtung stationär in eine Klinik aufgenommen. Alle vier verletzten sich nach Mitteilung der Polizei leicht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.