Vier Verletzte bei Unfall auf A6 - Kleinkind in Klinik geflogen

Viernheim. Ein 18 Monate altes Kind und drei weitere Menschen sind bei einem Autounfall auf der A6 nahe Viernheim am Samstagabend gegen 19 Uhr leicht verletzt worden. Das Kleinkind wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Ursache des Unfalls am Samstagabend war ein Reifenplatzer an einem Wagen gewesen, der daraufhin ein anderes Auto rammte, in dem ein Ehepaar mit seinem Enkelkind saß. Ihr Fahrzeug wurde nach rechts in die Böschung geschleudert, überschlug sich mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die jeweils 58 Jahre alten Eheleute wie auch der 20-jährige Fahrer des anderen Autos wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 40000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie die Bergung der Fahrzeuge war die Autobahn 6 von Viernheim kommend in Fahrtrichtung Norden für den Verkehr bis 20.30 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren eine Streifenwagenbesatzung, sowie sieben Rettungswagen, Notarzt und Feuerwehr.