Vier Jugendliche treten auf 16-Jährigen ein

Frankenthal. Vier Jugendliche haben am Freitagnachmittag am Kanalhafen in Frankenthal auf einen 16-Jährigen aus Ludwigshafen eingetreten und ihn geschlagen. Nach Polizeiangaben flüchteten die Täter anschließend in Richtung Innenstadt. Während der Anzeigenaufnahme der eingesetzten Beamten kehrten drei der vier Jugendlichen zum Tatort zurück. Die beiden 14-jährigen und der 15-jährige Beschuldigte aus Ludwigshafen wurden ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Der Grund für die Auseinandersetzung sei eine Beleidigung am Vortag gewesen. Der Geschädigte erlitt Schmerzen am Kiefer.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233/3130 zu wenden.