Vier geparkte Pkw in Brühl zerkratzt – rund 8000 Euro Schaden

Brühl. Im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr bis Donnerstagmorgen, 5 Uhr, beschädigte ein Unbekannter insgesamt vier Pkws, die allesamt ordnungsgemäß in der Wiesenstraße in Brühl geparkt waren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Unbekannte offenbar unter Verwendung eines spitzen Gegenstandes mutwillig die jeweils rechte Fahrzeugseite der Autos zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils rund 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621/833970 in Verbindung zu setzen.

