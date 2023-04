Vier Fahrzeuge in Lampertheim beschädigt - Verursacher flüchtet

Lampertheim. Vier Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen in der Schwalbenstraße in Lampertheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Laut Polizei stieß ein noch unbekannter Fahrer gegen 5:20 Uhr gegen einen geparkten Wagen, der wiederum ein Motorrad in ein weiteres geparktes Auto schob.

Der Fahrer ließ sein Fahrzeug an der Unfallstelle zurück und entfernte sich wohl zu Fuß. An den betroffenen Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 10 000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 94400 melden.