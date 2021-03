Leutershausen. Das waren für Anwohner, Feuerwehr und Polizei sehr unruhige Stunden. In der Nacht zum Dienstag brannten vier Autos zum Teil vollständig aus, die in der Nähe der Markthalle in Leutershausen abgestellt waren. Den Gesamtschaden schätzt das Polizeipräsidium Mannheim auf rund 75 000 Euro.

AdUnit urban-intext1

Vier Fahrzeuge sind in Leutershausen zerstört worden. © Thomas Rittelmann

Wie Polizeipressesprecher Norbert Schätzle am Morgen mitteilte, wurde das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim kurz nach 2 Uhr über die Brände im Leutershausener Ortskern informiert. Die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg unter der Leitung ihres Kommandanten Peter Braun war nach wenigen Minuten am Einsatzort im Bereich der Raiffeisenstraße und der Hauptstraße. Die Feuerwehr, die mit 22 Mann und fünf Fahrzeugen ausgerückt war, konnte aber nicht mehr verhindern, dass drei der Fahrzeuge total ausbrannten. Das vierte Fahrzeug wurde durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls erheblich beschädigt.

Lokales Hirschberg-Leutershausen: Mehrere Autos ausgebrannt - 75.000 Euro Schaden 01:01 Mehr erfahren

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, dürfte es sich um eine Brandstiftung handeln. Die Brandexperten des Kriminalkommissariats Mannheim, die sich am Dienstagmorgen alles vor Ort anschauten, übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Parallele zu Bensheim?

Ob es eine Verbindung zu den Vorfällen in Bensheim gibt, wird derzeit noch geprüft. Mehr konnte Pressesprecher Schätzle nicht sagen. Er werde dazu Kontakt zu den Kollegen beim Polizeipräsidium Südhessen aufnehmen. In der südhessischen 43000-Einwohner-Stadt herrscht nach sieben Brandstiftungen innerhalb von sechs Wochen große Unsicherheit. Deshalb wurde die Arbeitsgruppe „Nibelungen“ bei der Polizeidirektion Bergstraße in Heppenheim eingerichtet. hr

AdUnit urban-intext2