„Vielen Armen eine Perspektive gegeben“

Bergstrasse. Hoher Besuch in Bensheim: Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus ist am Freitag mit dem mit 25 000 Euro dotierten Karl Kübel Preis ausgezeichnet worden. Die in der Stadt ansässige Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie würdigt damit das außergewöhnliche und vielfältige Engagement des 82-Jährigen für Familien insbesondere in seiner Heimat Bangladesch. Der renommierte Wirtschaftswissenschaftler erhielt 2006 den Nobelpreis für seine Idee, Mikrokredite ohne Sicherheiten vor allem an Frauen zu vergeben, damit sie sich aus ihrer Armut befreien können. Dazu gründete er die Grameen Bank. Ein funktionierendes System, das mittlerweile weltweit nachgeahmt wird.

Der mit 15 000 Euro dotierte und einmalige Jubiläums-Sonderpreis zum 50-jährigen Bestehen der Stiftung in diesem Jahr ging an Sara und Sali Nuru. Die Geschwister unterstützen mit ihrem 2016 gegründeten Kaffeelabel Frauenprojekte in Äthiopien. Mit dem nach Dietmar Heeg benannten Medienpreis wurden bei der Veranstaltung im Musiktheater Rex am Nachmittag erstmals Preise in drei Kategorien vergeben, wie Stiftungsratsvorsitzender Matthias Wilkes vor rund 120 Gästen erläuterte.

Das Finanzwesen revolutioniert

„Familie zählt!“ lautet das Motto im Jubiläumsjahr der Stiftung, die nach ihrem Gründer, dem Unternehmer Karl Kübel, benannt ist und derzeit weltweit rund 80 soziale Projekte im In- und Ausland unterstützt. Zu den bisherigen Preisträgern zählen Sänger Peter Maffay, SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp und Königin Silvia von Schweden. Aufgrund der Pandemie musste die bereits für 2021 vorgesehene Verleihung verschoben werden, da Yunus eine Ausreise aus Bangladesch nicht möglich war.

Mit seiner Idee trete der Preisträger in die Fußstapfen des sozial engagierten Stiftungsgründers, so der Stiftungsratsvorsitzende. Die von ihm 1983 gegründete Grameen Bank vergibt Kleinstkredite an Frauen, damit sie sich über die Gründung eines kleinen Gewerbes aus der Armutsspirale befreien können. Damit habe er das Finanzwesen revolutioniert. Denn eine wirklich friedliche Welt sei laut Wilkes nur denkbar, wenn kein Kind mehr verhungern müsse. Yunus habe durch den Mikrofinanz-Gedanken dafür gesorgt, dass viele arme Familien eine Perspektive sehen. Sein Name stehe beispielhaft für die Förderung wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung von unten.

In ihrer Laudatio würdigte Wilkes‘ Stellvertreterin Kerstin Humberg den Preisträger als „Weichensteller und Hoffnungsgeber“. Wie Karl Kübel sei er ein Pionier in der sozialunternehmerisch geprägten Entwicklungszusammenarbeit. Besonders die Praxis, die Kredite fast ausschließlich an Frauen zu vergeben, sei überaus erfolgreich, weil die Mütter zuvorderst in die Gesundheit und Bildung ihrer Kinder investieren würden. Über 99 Prozent der Kredite werden zurückgezahlt.

In seiner Dankesrede wurde deutlich, dass Yunus sich nicht mit den Zuständen abfindet, sondern die Welt aus einer anderen Perspektive neu denkt. „Ich wurde über Nacht zum Kritiker meines eigenen Expertenwissens“, betonte er im Rex. Es habe ihn frustriert, dass Menschen auf der Straße starben, während er als promovierter Volkswirtschaftler über Kapitalismus redete. An Armut sei aber nicht der betroffene Mensch schuld – laut Yunus ist sie das Produkt eines Wirtschaftssystems, in dem das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr besitzt als die restlichen 99 Prozent. Es gehe um die Maximierung von Gewinnen und um ein durch persönliche Gier angetriebenes Profitstreben. „Wir sollten uns aber als menschliche Wesen wiederentdecken, denn wir sind keine Geldmaschinen.“

Als Model bekannt geworden

Den Karl Kübel Preis verstehe er als eine „booster dose“, also eine Art „Auffrischungsimpfung“ und Motivation für seine weitere Arbeit. Dauerhafter Frieden könne nur erreicht werden, wenn große Bevölkerungsgruppen Wege finden, um aus der Armut auszubrechen, so der Appell des Friedensnobelpreisträgers.

Das Preisgeld kommt seiner Stiftung zugute, die soziale Unternehmen fördert, die nach dem Motto wirtschaften, andere glücklich zu machen, hieß es von Seiten der Gastgeber, die diese Haltung auch bei Sara und Sali Nuru erkennen. Die Schwestern vertreiben seit sechs Jahren biologisch angebauten und fair gehandelten Kaffee aus Äthiopien – der Heimat ihrer Eltern – und unterstützen mit dem Erlös Frauenprojekte über den Verein „nuruWomen“. Auch ihr soziales Projekt bietet Mikrokredite, Trainings und Schulungen, die es Frauen ermöglichen sollen, eine selbstbestimmte Existenz aufzubauen. Sara Nuru wurde 2009 als Model durch einen Sieg in der TV-Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Sie engagiert sich unter anderem in der Stiftung „Menschen für Menschen“.