Mannheim/Region. Weder endet der September mit schönem Altweibersommerwetter, noch startet der Oktober golden. Es geht insgesamt sehr wechselhaft weiter. Am heutigen Dienstag erwarten Menschen in der Metropolregion Temperaturen zwischen 9 bis 14 Grad, viele Wolken und Regenwetter. Auch am Mittwoch bleibt es wechselhaft, es treten immer wieder Schauer auf, die Temperaturen bleiben herbstlich.

Mehr Infos zum Wetter und Prognosen für die kommenden Tage finden Sie unter mannheimer-morgen.de/wetter