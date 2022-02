Viele Einsätze – aber lediglich Sachschaden

Region. Die Unwetterfront „Roxana“ hat mit orkanartigen Böen und Starkregen in der Region links und rechts des Rheins ihre sichtbaren Spuren hinterlassen. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim kam es zwischen 12 Uhr und 2 Uhr zu 47 Einsätzen. Auch die Feuerwehren in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis hatten viele Notfälle zu bewältigen. Es waren zahlreiche Bäume umgestürzt, Äste und Dachziegel herabgefallen, durch die Wassermassen wurden Kanaldeckel herausgehoben. Der Sachschaden lässt sich noch nicht abschätzen.

In Ladenburg stürzte ein Baum auf ein Auto sowie auf ein Wohnhaus. Dabei berührten die Äste des Nadelbaums auch eine Stromleitung. Um die Aufräumarbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen, musste deswegen für rund zwei Stunden der Strom abgestellt werden.

In Heidelberg-Bergheim wurden die Schaufenster eines Ladengeschäfts beschädigt. Wegen des Starkregens wurden in Schwetzingen in der Karlsruher Straße sowie im Odenwaldring mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehoben und die Fahrbahn teilweise überflutet. Straßen mussten teilweise gesperrt werden.

Vom Blitz erschreckt

Auf der A 5 bei Weinheim verunglückte ein Verkehrsteilnehmer wegen Aquaplaning. Gegen 22.30 Uhr kam ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Kreisstraße 9702 (Grenzhöfer Weg) von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Wagen gegen ein Verkehrszeichen, da er sich aufgrund eines Blitzeinschlags erschrocken hatte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Auch in Ludwigshafen hatte die Einsatzkräfte viel zu tun, es kam zu einigen Sturmschäden: Um 16.30 Uhr stürzte in der Adolf-Kolping-Straße aufgrund des starken Windes ein geparkter Motorroller an einen geparkten Pkw, so dass leichter Lackschaden entstand.

Auch in der Pfalz zugeschlagen

Ein umgestürzter Bauzaun wurde in der Mutterstadter Straße um 19 Uhr gemeldet. Der Bauzaun konnte von der Straße geräumt werden. Um 22.56 Uhr wurden an der Großbaustelle in der Wredestraße mehrere Bauzäune umgeweht. Auf der B 44 fiel um 23 Uhr ein Verkehrsschild um, ebenso um 23.30 Uhr in der Oberstraße.

Auch in der Pfalz schlug Sturmtief „Roxana“ zu. So mussten gegen 15.30 Uhr in Maikammer in der Bahnhofstraße Absperrbaken von einer Baustelle eingesammelt werden, weil sie vom Sturm weggeweht wurden. In der Totenkopfstraße in St. Martin wurden mehrere Bauzaunelemente umgeworfen und auf die Straße geweht. Die Elemente wurden eingesammelt und gesichert.

Im Neubaugebiet in Hainfeld bewegte der Sturm größere Pakete Dämmwolle auf die Fahrbahn, die anschließend beseitigt und gesichert werden mussten. Anhaltender Starkregen flutete den Bachlauf am Spielplatz in der Hochgasse, weshalb die Überschwemmung der dortigen Kindertagesstätte drohte. Insgesamt entstand in allen Fällen kein Sachschaden. pol/sko

