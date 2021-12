Viele Betrugsanrufe in Sinsheim

Sinsheim. 20 betrügerische Anrufe in nur zweieinhalb Stunden hat die Polizei in Sinsheim am Donnerstagmittag gezählt. Wie die Beamten mitteilten, hatten sich Betrüger als Ärzte oder Mitarbeiter in der GRN-Klinik ausgeben, um ältere Menschen um Geld und Wertsachen zu bringen. Die Masche war dabei immer die gleiche: Ein Angehöriger des Angerufenen würde wegen einer Corona-Erkrankung in einer Klinik liegen. Um ihn zu retten, müsse ein Medikament besorgt werden, das bis zu mehreren zehntausend Euro koste. Bislang ging keiner der Senioren auf die Forderungen ein. Einige von ihnen riefen die Polizei. Hinweise zu Betrugsanrufen an die Polizei Sinsheim unter 07261/690-0 . her

