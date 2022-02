Viele Anrufe falscher „Microsoft-Mitarbeiter“ - Betrug mit "BitCoin-Variante"

Rhein-Neckar. Allein 400 Fälle von falschen Microsoft-Mitarbeitern hat die Polizeidirektion Heidelberg im vergangenen Jahr registriert – derzeit stellen die Cyberkriminalisten wieder einen Anstieg derartiger Fälle in der Metropolregion fest. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei besonders auffällig, dass die Täter vermehrt auf die sogenannte „BitCoin-Variante“ zurückgreifen.

Die Betrüger geben am Telefon vor, Mitarbeiter des „Microsoft-Support-Teams“ zu sein und gaukeln den Betroffenen vor, dass auf deren Computer ein Hacker- oder Virenangriff festgestellt worden sei. Um dieses Problem zu lösen, brauche man einen sofortigen Zugriff auf den PC. Durch geschickte Gesprächsführung gelingt es den Tätern oftmals, dass die Betroffenen eine Software installieren mittels derer ein Fernzugriff möglich ist und wodurch die Täter unbemerkt sensible Daten von ihren Opfern ausspähen können.

In BitCoins umgewandelt

Bei der „BitCoin-Variante“ wandeln die Betrüger nach Aussage der Polizei das Geld von den Bankkonten ihrer Opfer in einem Bruchteil von Sekunden in digitale Währung um. Mit den ausgespähten Daten eröffnen sie auf den Namen der Angerufenen meist mehrere Konten bei Kryptoanbietern. Ist die Kontoeröffnung geglückt, wird das Geld von der Hausbank nach dort transferiert und der Kauf der digitalen Währung ausgeführt. Die Betrüger transferieren die so umgewandelten digitalen Vermögenswerte dann zügig weiter in das Ausland. Nicht selten erhalten die Betroffenen danach mehrere Schreiben von Inkasso-Unternehmen, die von den Kryptoanbietern mit der Einforderung des „vorgestreckten“ Geldbetrags beauftragt wurden.

Laut den Cyberkriminalisten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bietet die Firma Microsoft keinen telefonischen und unaufgeforderten technischen Support an. „Beenden Sie das Gespräch sofort, geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten an die Anrufer heraus und lassen sie keine Software auf Ihrem Rechner installieren“, heißt es weiter.