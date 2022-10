Viele an Corona erkrankte Mitarbeiter bringen Krankenhäuser ans Limit

Es wird eng. Corona ist nicht erst seit einigen Tagen wieder Hauptthema in den Kliniken des Rhein-Neckar-Raums. Unabhängig voneinander schildern Häuser in der Pfalz, in Heidelberg und im Kreis Bergstraße auf Anfrage ähnliche Szenarien. Zum einen kommen vor allem ältere Menschen derzeit oft nicht wegen Corona ins Krankenhaus, sondern sie kommen wegen einem anderen Leiden, bringen aber Corona

...