Viel Wirbel um 2G

Neustadt. Wandern macht erst so richtig Spaß, wenn man ein Ziel hat. Deshalb sind Freiluftsportler schockiert, dass manche Hütten im Pfälzerwald nur Geimpfte oder Genesene drinnen bewirten wollen. Doch bislang setzen laut Pfälzerwaldverein nur die Hütte im Schneiderfeld bei Dahn und die Hütte am Schmalstein bei Bruchweiler das 2G-Konzept tatsächlich um.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei allen anderen dürfen in der Gaststube Geimpfte, Genesene und Getestete Platz nehmen. Viele Pächter haben zudem den Außenbereich ihrer Hütte mit Überdachungen, Zelten, Infrarotstrahlern und Wolldecken winterfest gemacht. „Bei mir findet jeder ein kuschliges Plätzchen, ob drinnen oder draußen“, erzählt André Distel, Pächter im Waldhaus Lambertskreuz in der Nähe von Neidenstein. So handhaben es die meisten Wirte im Pfälzerwald. sin