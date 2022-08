Rhein-Neckar. Am Freitag wird es in der Metropolregion erneut sonnig bis heiter. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 24 und 31 Grad, in höheren Lagen darunter. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

