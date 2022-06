Viel Sonne am Freitag in der Region - Wetterdienst warnt vor Hitze

Rhein-Neckar. Hohe Temperaturen und viel Sonnenschein erwarten die Menschen in der Metropolregion dieses Wochenende. Die Temperaturen können bereits am Freitag die 30-Grad-Schranke übersteigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Neben einen Durchzug von Wolkenfeldern am Freitag, gibt es viel Sonne. Dabei bleibt es trocken, der Wind weht nur schwach.

Am Samstag sollen in der Rheinebene bis zu 38° Celsius erreicht werden. Wie die Pressestelle des Rhein-Neckar-Kreises mitteilte, sperrt das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises wegen akuter Waldbrandgefahr die Feuerstellen und Grillplätze in der Rheinebene bis auf Weiteres.

Die tagelange Trockenheit hat die Wasserstände in Baden-Württemberg vielerorts für Mitte Juni ungewöhnlich stark sinken lassen. Die Niederschläge in der Nacht auf Montag hätten nur an einigen Pegeln zu einem kurzfristigen leichten Anstieg der Wasserstände in den Gewässern geführt.