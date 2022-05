VGH kippt Gewerbepläne in Weinheim

Mannheim/Weinheim. Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Mannheim hat die Entwicklung des Weinheimer Gewerbegebietes „Hintere Mult“ gekippt. Zwar fehlt – wie bei VGH-Entscheidungen durchaus üblich – noch die ausführliche Urteilsbegründung. Aber der Beschluss, den das Gericht am Mittwoch den Prozessbeteiligten mitteilte, lässt die Gegner des 11,4 Hektar großen Gewerbegebietes, das südlich an die Olbrichtstraße anschließen sollte, jubeln: „Der Bebauungsplan Nr. 1/02-17 für den Bereich Hintere Mult der Stadt Weinheim vom 22. Mai 2019 wird für unwirksam erklärt. Die Antragsgegnerin (Anm.: Stadt Weinheim) trägt die Kosten des Verfahrens. Die Revision wird nicht zugelassen.“

OB Just bedauert Entscheidung

Wie die Stadt mitteilt, hatte am Dienstag die mündliche Verhandlung der Normenkontrollklage beim VGH stattgefunden. In einer ersten Reaktion erklärte Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just: „Aus Sicht der Verwaltung ist die Entscheidung bedauerlich, aber selbstverständlich zu respektieren.“ Und an die Adresse der Stadträte: „Wir werden mit Ihnen abstimmen, wie dem Willen des Gemeinderats vor dem Hintergrund der Einzelheiten der erfolgten Rechtsprechung Rechnung getragen werden kann und welche Möglichkeiten bestehen, das Verfahren weiter zu bearbeiten.“

Damit dürfte einerseits gemeint sein, dass die Stadt theoretisch noch eine Nicht-Zulassungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht einreichen könnte. Andererseits könnte die Urteilsbegründung einen Weg aufzeigen, die Mängel des Bebauungsplanverfahrens zu „heilen“. Ganz so „einfach“ wird das aber sicher nicht funktionieren.

Davon ist auch Iris Großhans überzeugt, die gemeinsam mit ihrem Sohn Jochen die Klage eingereicht hatte, da ihr landwirtschaftlicher Betrieb in der Waidallee unmittelbar an das geplante Gewerbegebiet grenzt. Die Bebauung sei in den vergangenen 50 Jahren auf allen Seiten immer näher gerückt. „Wir mussten einfach unseren Betrieb schützen“, sagte sie. Gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Hintere Mult, der BI Breitwiesen, dem Verein Landerlebnis und dem Bauernverband sei es aber auch grundsätzlich darum gegangen, die fortschreitende Flächenversiegelung in Weinheim zu stoppen.

Die Vereinigung Weinheimer Unternehmer (VWU), die nach eigenen Angaben die Interessen von 19 großen Betrieben mit insgesamt 15 000 Beschäftigten in Weinheim vertritt, bedauert das Urteil des VGH sehr. „Erneut wird eine mit deutlicher Mehrheit und sorgfältiger Abwägung durch den Gemeinderat getroffene Entscheidung durch drei kleine Interessengruppen verhindert. Der Ruf unserer Stadt als investitionsfeindlich lässt immer mehr aktive Firmen abwandern und neue die Investitionen anderweitig tätigen“, erklärte Vorsitzender Bertram Trauth. pro