VfR feiert Jubiläumswochenende

Mannheim. Etwa 200 Gäste hatten sich am Freitagabend eingefunden, um Teil eins des VfR-Geburtstags zu begehen. Der Verein hatte etliche ehemalige Weggefährten und Spieler eingeladen, die dem Aufruf gerne gefolgt waren und ein kurzweiliges, sportlich attraktives, aber stets faires Turnier der Legenden zu spielen. "Das war ein gelungener Abend und genauso, wie ich es mir vorgestellt habe", resümierte VfR-Präsident Boris Scheuermann, der sich nicht in Hemd und Krawatte, sondern dem Anlass entsprechend in einem Spielertrikot zeigte. "Es ging darum, Leute, die schon lange nicht mehr da waren, zusammenzubringen. Und das ist uns gelungen." Zwar kickte Scheuermann nicht selbst mit, zeigte sich aber glücklich und Stolz, in relativ kurzer Zeit eine solche Veranstaltung auf die Beine gestellt zu haben. "Vor einigen Wochen war ja pandemiebedingt gar nicht an so etwas zu denken", erklärte Scheuermann, dass das Jubiläumswochenende fast mit glühend heißer Nadel gestrickt wurde. Sportlich gingen fünf Teams in einem kleinen Turnier nach dem Modus "Jeder gegen Jeden" zu Werke. Der ehemalige VfR-Trainer Kenan Kocak, der gemeinsam mit Klaus Heitz für ein Team hätte verantwortlich zeichnen sollen, musste allerdings kurzfristig absagen. Aber viele andere kamen: Stephan "Steps" Groß, Norbert Muris, Patrick Marschlich, Rene Schwall und viele mehr. Von den früheren Haudegen schaute gar Dragan Antic vorbei, der Ende der 1980er Jahre für den VfR auf Torejagd gegangen ist und sein Lebensmittelpunkt zuletzt noch in Serbien hatte. Am Ende des Tages siegte das "Team Groß/ Muris" ungeschlagen mit zehn Punkten aus vier Spielen. Die restlichen Teams folgten auf den weiteren Plätzen. Doch der sportliche Ausgang war egal. Einen Siegerpokal gab es nicht, denn das Miteinander, die VfR-Familie und der Sport standen im Vordergrund. Ein begehrtes Bildmotiv war an diesem Abend das Replikat der Meisterschale von 1949, die der VfR im Jahr 2014 anfertigen ließ und an den beiden Jubiläumstagen ausstellte.

