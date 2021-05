Veterinäramt warnt vor illegalem Handel

Rhein-Neckar. Mit lautem Gewimmer haben sieben junge Hunde in Ladenburg Anwohner auf ihre schlimme Lage aufmerksam gemacht. Die Tiere kamen im März aus Mazedonien und saßen in viel zu engen Käfigen, die auf einem abgestellten Anhänger mit Sperrmüll deponiert waren.

Da im Rhein-Neckar-Kreis in jüngster Zeit mehrere Hundewelpen unerlaubt aus dem Ausland eingeführt worden sind, appelliert das Veterinäramt an zukünftige Fellnasenbesitzer, den illegalen Welpenhandel nicht zu unterstützen. Denn dabei werde häufig nicht nur beim Handel und Transport, sondern bereits bei der Aufzucht gegen eine Vielzahl von tierschutzrechtlichen Bestimmungen verstoßen. Zudem gelte es beim Handel mit Hundewelpen tierseuchenrechtliche Vorgaben zu beachten. So dürften Hundewelpen aus anderen EU-Mitgliedstaaten nur dann nach Deutschland reisen, wenn sie mit einem Mikrochip gekennzeichnet sind und eine gültige Tollwutschutzimpfung besitzen. Da diese in der Regel erst im Alter von zwölf Wochen durchgeführt wird und es danach 21 Tage dauert, bis ein gültiger Impfschutz erreicht wird, können Hundewelpen aus tierseuchenrechtlichen Gründen erst ab einem Alter von 15 Wochen nach Deutschland gebracht werden. „Jüngere Tiere können angesichts ihres Alters noch gar keinen Impfschutz haben, weil sie noch nicht immunkompetent sind, selbst wenn man in den Herkunftsländern impfen wollte“, betont der Leiter des Veterinäramtes, Lutz Michael.

Hohe Folgekosten

Er bittet Kaufinteressenten darum, vor allem bei Online-Angeboten Welpen und Züchter kritisch zu überprüfen. Fehlerhafte oder fehlende Begleitpapiere, Schnäppchenpreise, der Verkauf „aus dem Kofferraum“ und ein schlechter Gesundheitszustand des Tieres seien die häufigsten Indizien für einen illegalen Handel. Mitleidskäufe erzeugten nur weiteres Leid durch schlechte Haltungsbedingungen in den Herkunftsländern und Transportstress sowie unter Umständen Folgekosten durch Tierarztbehandlungen und behördlich angeordnete Quarantänemaßnahmen aufgrund einer fehlenden Tollwutimpfung. sin