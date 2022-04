Verzögern Dachse Brückenbau?

Rhein-Neckar. Eine Dachsfamilie könnte die Bauarbeiten zum Neubau der Ortsumgehung Mörlenbach im Zuge der B 38a verzögern. Wie die Naturschutz-Organisation BUND am Donnerstag mitteilte, liegt der Bau der Tiere an der Stelle, an der die Brücke für die Ortsumgehung gebaut werden soll. Der Beginn der Arbeiten war eigentlich für das Frühjahr geplant. Das Problem: Dachse haben derzeit Junge in ihren Bauten, sie genießen eine Schonzeit bis Ende Juli. Laut dem BUND-Kreisverband Bergstraße werde Hessen Mobil seinen Zeitplan für den Bau der B 38 a ändern müssen.

Dabei hätte nach Auffassung der Naturschützer der Dachsbau, der innerhalb der Fläche liegt, aus der bereits Zauneidechsen umgesiedelt wurden, den Straßenbauern bekannt sein müssen. Frühestens im August könne nun der Jagdpächter versuchen, die Dachsfamilie zu vergrämen. „Die Tiere sollten auf keinen Fall erschossen werden“, fordert der BUND.

Der Dachs bringe keine zeitlichen Verzögerungen mit sich, erklärte Jochen Vogel, Sprecher von Hessen Mobil, im Gespräch mit dieser Zeitung. Denn da sich beim Bau der Panoramastraße ohnehin Verzögerungen ergeben hätten, könne der Bau der Brücke über die Draisinenstrecke ohnehin erst im Sommer angegangen werden. Die neue Brücke wird rund 27 Meter lang sein. Die Kosten zum Bau der Überführung betragen zwei Millionen Euro.

