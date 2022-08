Verzierung von Grabstein auf Ketscher Friedhof gestohlen

Ketsch. Auf dem Ketscher Friedhof ist am Wochenende ein Grabschmuck gestohlen worden. Vermutlich in der Zeit von 11 bis 19.30 Uhr entwendeten ein oder mehrere Täter am Sonntag einen Schmetterling aus Metall – dieser war fest am Grabstein installiert. Dementsprechend wurde die Grabzierde gewaltsam aus dem Stein herausgebrochen. Laut Polizei entstand ein "nicht unerheblicher" Schaden.

Der Metallschmetterling hat einen Durchmesser von ca. 20 Zentimeter und ist bläulich patiniert. Der Polizeiposten Ketsch hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Besucher des Friedhofs, die zum fraglichen Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06202 61696 bei den Ermittlern zu melden.