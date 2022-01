Verwirrter und betrunkener Mann bedroht mehrere Personen mit Teppichmesser

Viernheim. Ein offensichtlich betrunkener und verwirrter Mann hat am Donnerstagabend die Polizei in Viernheim auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Beamten verständigten Zeugen gegen 21 Uhr über Notruf die Polizei und meldeten den 52-Jährigen, der in einem Imbiss in der Lorscher Straße die Anwesenden mit einem Teppichmesser bedrohte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Umgehend eilten mehrere Streifen zu dem Laden und konnten hier den Mann ohne Widerstand festnehmen. Ein Alkoholtest beim Festgenommenen ergab einen Wert von 1,62 Promille. Zudem machte er einen psychisch verwirrten Eindruck. Hintergrund seines Handelns soll nach Zeugenhinweisen die Aufforderung zum Tragen einer Maske im Verkaufsraum gewesen sein.

Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der 52 Jahre alte Tatverdächtige bereits zuvor am Bahnhof einen Taxifahrer sowie eine Personengruppe unter anderem mit dem Messer bedroht haben soll. Hier wurde bereits nach dem 52-Jährigen gefahndet, zunächst jedoch ohne Erfolg. Die Beamten erstatteten Strafanzeige und brachten den Tatverdächtigen im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik.