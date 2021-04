Verwaltungsgerichtshof Mannheim lehnt Beschwerde gegen Maskenpflicht für Grundschüler ab

Karlsruhe/Mannheim. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat in fünf Verfahren Eilanträge gegen die Maskenpflicht an Grundschulen abgelehnt. Fünf Grundschüler aus dem Raum Karlsruhe, dem Landkreis Biberach, dem Kreis Böblingen und dem Rhein-Neckar-Kreis hatten gegen die Maskenpflicht geklagt.

AdUnit urban-intext1

Zehntausende Grundschüler im Südwesten müssen nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes in Mannheim weiter Corona-Schutzmasken tragen. Eilanträge von fünf Grundschülern gegen die Maskenpflicht lehnte das Mannheimer Gericht ab. Die Regelung sei rechtmäßig, teilte der VGH am Donnerstag mit. Es habe eine Häufung von Infektionen an Schulen gegeben. Das Land dürfe diese Maßnahme als geeignetes Mittel sehen, um Infektionsketten zu unterbinden. Die Beschlüsse seien unanfechtbar.