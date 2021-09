Bergstraße. In Teilen des Landkreises Bergstraße ist eine Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt worden. Deswegen wurde eine Abkochanordnung für die Tiefzone in Fürth sowie für die Ortsnetze Ellenbach und Lörzenbach ausgesprochen. Ein entsprechender Hinweis wurde am Samstag auch über die Warn-App Nina herausgegeben. „Bei einer Routineuntersuchung im Trinkwasser wurde eine Verunreinigung mit Enterokokken festgestellt. Aufgrund dieser Feststellung entspricht das Trinkwasser nicht mehr den Anforderungen der Trinkwasserverordnung“, hieß es auf der Internetseite der Gemeinde Fürth.

Da es schwierig sei, sämtliches Trinkwasser abzukochen, das zum täglichen Bedarf benötigt werde, sei zudem beschlossen worden, das Trinkwasser mit Chlor zu desinfizieren. Damit soll noch am heutigen Samstag begonnen werden. „Dem Trinkwasser wird dabei die nach der Trinkwasserverordnung zulässige Menge an Chlor zugegeben. Ein leichter Chlorgeruch ist daher nicht auszuschließen“, erklärte die Gemeinde Fürth weiter.