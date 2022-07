Keine besonders gute Idee hatte ein 18-Jähriger am frühen Sonntagmorgen. Er setzte sich am Bahnhof in Kirrweiler auf den Gabelstapler seines Vaters, um Zigaretten holen zu fahren. Der junge Mann hatte allerdings zuvor intensiv seinen 18. Geburtstag gefeiert und bei dieser Gelegenheit auch ordentlich dem Alkohol zugesprochen. Auf der Fahrt zum Zigarettenautomat kippte der junge Mann mit dem

...