Verunfalltes Auto endet auf Kreisel

Worms. Ein Fahrzeug ist am frühen Samstagmorgen in einem Kreisverkehr in Worms verunfallt. Wie die Polizei mitteilt, stand das Auto ohne Insassen mit ausgelösten Airbags gegen 02.45 Uhr auf dem Kreisel Berliner Ring/Mainzer Straße. Der Fahrzeughalter erschien zur Unfallaufnahme und gab an, den Wagen selbst nicht gefahren zu sein. Die Ermittlungen lenkten den Verdacht auf einen möglichen Fahrer, dessen Führerschein beschlagnahmt wurde. Das Unfallfahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt und dem Verdächtigen eine Blutprobe entnommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1