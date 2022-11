Verteidigung unzufrieden mit Verlauf des Verfahrens

Am fünften Prozesstag um einen misshandelten Säugling aus Ludwigshafen ist es vor dem Landauer Landgericht am Dienstag erneut um die Frage gegangen, wie es dem heute vier Jahre alten Jungen geht. Im Herbst 2018 war das sechs Wochen alte Baby mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Eltern sollen den Säugling aus sexuellen Motiven heraus schwer

...