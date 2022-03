Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei sucht Zeugen

Germersheim. Am Sonntag sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Germersheim zwei Männer verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatanwaltschaft Landau mitteilten, ereignete sich die Tat nach derzeitigem Ermittlungsstand zwischen 0.50 Uhr und 1 Uhr zwischen mehreren Personen in oder vor einer Bar in der Josef-Probst-Straße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Tatort befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einer Tankstelle. Bei dem Streit wurden zwei Männer im Alter von 34 und 49 Jahren verletzt und mussten mit teilweisen schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Wer den Geschädigten die Verletzungen wie beigebracht hat und der genaue Tatablauf sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei sucht dringend Personen, die zur Tataufklärung beitragen können: Wer hat in der Nacht von Samstag (26.03.2022) auf Sonntag (27.03.2022) in der Zeit zwischen 0 Uhr und 2 Uhr Personen, Fahrzeuge oder etwas Auffälliges im Umfeld der Bar in der Josef-Probst-Straße beobachtet? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/9632773 entgegen.