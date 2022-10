Versuchtes Tötungsdelikt in Speyer - verletzte Frauen außer Lebensgefahr

Speyer. Ein 27-Jähriger hat am Freitagmittag in Speyer nach derzeitigen Ermittlungen seine 16-jährige Bekannte und ihre 36-jährige Mutter mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, erließ die Staatsanwaltschaft Frankenthal nun einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen. Der 27-Jährige kam anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Die beiden Frauen wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei der Älteren lag Lebensgefahr vor, weshalb sie notoperiert werden musste. Derzeit besteht bei beiden Geschädigten keine Lebensgefahr mehr.