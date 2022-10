Versuchtes Tötungsdelikt in Speyer - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Speyer. Ein 27-Jähriger hat am Freitagmittag in Speyer nach derzeitigen Ermittlungen seine 16-jährige Bekannte und ihre 36-jährige Mutter mit einem Messer angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Tatverdächtige im Anschluss gegen 12.15 Uhr vom Tatort des Mehrfamilienhauses in der Wormser Landstraße.

Er konnte bei der sofort eingeleiteten Fahndung von Polizeikräften vorläufig festgenommen werden. Beide Frauen wurden schwer verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.