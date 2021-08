Versuchtes Tötungsdelikt in Landau - Täter in Untersuchungshaft

Landau. Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags, sitzt seit vergangenem Samstag ein 53-jähriger Mann im Gefängnis. Nach Angaben der Polizei, soll er am Donnerstag gegen 21.30 Uhr nach einem Streit in einem Imbisslokal mit einem Messer auf einen 37-jährigen Mann eingestochen haben und sei dann vom Tatort geflüchtet. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus notoperiert werden. Der Mann sei nach derzeitigem Erkenntnisstand außer Lebensgefahr.

Durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei, konnte der Täter am Samstag festgenommen werden. Er wurde dem Haftrichter in Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621/9632773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu teilen.