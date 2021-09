Versuchtes Tötungsdelikt in Bammental - Unterbringungsbefehl gegen 23-Jährigen erlassen

Bammental. Bei einem eskalierenden Streit in Bammental (Rhein-Neckar-Kreis) sind am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim teilten am Donnerstagnachmittag mit, dass die Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Unterbringungsbefehl gegen den Tatverdächtigen, einem 23-Jährigen, erlassen hat. Der Tatverdächtige soll sich nach ersten Ermittlungen mutmaßlich im Zustand einer seelischen Störung befunden haben.

Laut der Staatsanwaltschaft Heidelberg und dem Polizeipräsidium Mannheim soll sich der 23-Jährige am Mittwochmorgen mit einem Messer und einer Machete bewaffnet gewaltsam Zugang zum ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses verschafft haben. Bei dem Mehrfamilienhaus soll es sich auch um das Zuhause des mutmaßlichen Täters handeln. In der Wohnung traf er auf einen 60-Jährigen. Diesem gelang es in dem nun folgenden Gerangel, den Angreifer wieder aus der Wohnung zu drängen.

23-Jähriger attackiert mehrere Personen

Anschließend soll sich der Verdächtige in das Erdgeschoss zur Wohnung eines weiteren Ehepaars begeben haben. Als der 47-jährige Ehemann auf den mutmaßlichen Täter traf, soll dieser sofort nach ihm gestochen haben. Durch die Abwehrversuche soll sich der 47-Jährige mehrere, teilweise schwere Schnittverletzungen zugezogen haben.

Im Anschluss soll der Verdächtige die Wohnung betreten und die im Bett liegende Ehefrau in Tötungsabsicht mit mehreren Stichen eingewirkt haben. Hierdurch soll die Frau schwere Verletzungen erlitten haben, bevor es ihrem bereits ebenfalls schwer verletzten Ehemann gelang, den Verdächtigen zu packen und aus der Wohnung zu drängen. Kurz darauf soll der Verdächtige erneut gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eingedrungen sein, indem er von außen ein Fenster einschlug. Das schwer verletzte Ehepaar, das sich weiteren Angriffen durch Flucht auf den Balkon entziehen konnte, musste in der Folge operiert werden und befindet sich im Krankenhaus.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim teilten weiter mit, dass sich der 23-Jährige im weiteren Verlauf auf die Straße begeben haben soll, um in ein weiteres Haus in Nachbarschaft eindringen zu können. Dieser Versuch blieb jedoch ohne Erfolg.

Polizisten müssen Schusswaffe zur Festnahme einsetzen

Die hinzugerufenen Beamten stellten den 23-Jährigen fest, der sich ihnen mit einer eine Machete in den Händen näherte. Der nachdrücklichen Aufforderung, diese abzulegen, leistete der Mann keine Folge, weshalb es zum Schusswaffengebrauch durch die Polizisten kam. Hierdurch wurde der Verdächtige verletzt. Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er operiert wurde.

Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags, begangen im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit, hat das Amtsgericht Heidelberg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Unterbringungsbefehl erlassen.

Der Beschuldigte befindet sich derzeit noch auf Grund der im Rahmen seiner Festnahme erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus. Dort soll er laut Polizeiangaben rund um die Uhr durch Polizisten bewacht werden.

Wenn sich der körperliche Zustand des Beschuldigten stabilisiert und ihm der erlassene Unterbringungsbefehl eröffnet werden wird, soll er in die forensische Psychiatrie eingeliefert werden.

Hinsichtlich des gesamten Geschehensablaufs dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg noch an.