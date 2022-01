Versuchtes Tötungsdelikt - 39-Jähriger in Wohnung mit Messer attackiert

Landau. Ein Mann hat einen 39-Jährigen in dessen Wohnung in Landau am Dienstag mit einem Messer attackiert und mehrfach auf ihn eingestochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich das versuchte Tötungsdelikt gegen 6 Uhr morgens. Der 39-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Lebensgefahr bestand laut der Beamten nicht. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte nach einer Fahndung jedoch am Abend aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Haftbefehls festgenommen werden.

Der 37-Jährige wurde am Mittwoch dem Haftrichter in Landau vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Gegen den Beschuldigten besteht der dringende Verdacht des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.