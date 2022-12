Ludwigshafen. Drei Fälle von WhatsApp-Betrug sind am Mittwoch der Kriminalpolizei Ludwigshafen gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die betroffenen Personen in allen Fällen per SMS-Nachricht von ihrem vermeintlichen Kind angeschrieben. Unter dem Vorwand, dass das Handy kaputtgegangen sei, sollten sich die Angeschriebenen die neue Nummer einspeichern und eine WhatsApp-Nachricht schicken. Alle schöpften Verdacht und gingen nicht auf den Betrugsversuch ein.

