Versuchter Überfall auf Supermarkt in Lampertheim - Unbekannter entkommt auf Fahrrad

Lampertheim. Ein Unbekannter soll am Mittwochabend in Lampertheim versucht haben, einen Supermarkt zu überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann gegen 20 Uhr das Geschäft in der Wilhelmstraße und forderte mit einem Messer in der Hand, die Kassiererin auf, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen. Eine Zeugin in der Warteschlange an der Kasse forderte den Unbekannten mit lauter Stimme auf, den Laden sofort zu verlassen. Daraufhin flüchtete der Täter aus dem Geschäft und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm blieb erfolglos.

Täter soll grauen Jogginganzug getragen haben

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und rund 30 Jahre alt. Er hatte einen grauen Jogginganzug an und trug einen Beutel auf dem Rücken. Sein Gesicht hatte er laut Mitteilung der Polizei mit einem maskenartigen Gegenstand, der einem Schal ähneln soll, verdeckt.

Das Kriminalkommissariat 10 in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.