Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis. Bei einem Überfall am Donnerstagvormittag in Eberbach hat ein 49-jähriger Mann drei Täter in die Flucht geschlagen. Nach Angaben der Polizei versuchten die Unbekannten, den Geschädigten unter Vorhalt einer Schusswaffe auszurauben. Die Täter flüchteten danach in unbekannte Richtung vom Tatort in der Ringstraße. Gegen 10 Uhr waren die Flüchtigen über einen Nebeneingang in die Wohnung des 49-Jährigen gelangt. Nachdem sie ihn mit der Schusswaffe bedrohten, schlugen sie mit dieser auf ihr Opfer ein. Sie forderten im Anschluss die Herausgabe von Wertgegenständen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Geschädigte kam der Aufforderung nicht nach. Stattdessen setzte er sich nach weiteren Angaben der Polizei zur Wehr. Nach einem Gerangel mit den drei Unbekannten suchten die Täter das Weite. Die Waffe ließen sie zurück. Der 49-Jährige blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Heilbronn die Kollegen des Polizeipräsidiums Mannheim unterstützten, verlief zunächst ohne Erfolg. Alle drei Täter sollen nach Beschreibung der Polizei männlich sein. Sie wurden auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzt und waren von schlanker Figur. Zum Tatzeitpunkt trugen sie schwarze Kleidung. Zudem hätten sie gutes Deutsch mit Akzent gesprochen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, zur Fluchtrichtung oder weitere sachdienliche Angaben machen können, melden sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2