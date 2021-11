Versuchter Raub in Lampertheimer Kaufhaus - Täter entwischt

Lampertheim. Ein Unbekannter hat am Montagabend versucht ein Kaufhaus in der Lampertheimer Wilhelmstraße auszurauben. Nach Angaben der Polizei betrat der mit einer schwarzen Skimaske maskierte Mann den Laden gegen 18.45 Uhr und forderte die dortige Kassiererin mit vorgehaltenem Messer auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend versuchte er die Kasse selber aufzubrechen, womit er aber scheiterte. Der Unbekannte flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad in die Eleonorenstraße.

Der Täter wird beschrieben als ein etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter großer Mann, der mit osteuropäischem Akzent sprach. Bekleidet war dieser zum Zeitpunkt der Tat mit einer hellen Hose, einem schwarzen Oberteil und einem schwarzen Schal. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06252/7060 bei der Polizei zu melden.