Versuchter räuberischer Diebstahl in Speyer

Speyer. Ein 56-jähriger Mann hat am Donnerstagmittag in einer Speyerer Parfümerie versucht, Parfüm zu entwende. Wie die Polizei mitteilte wurde der Mann gegen 14.15 Uhr in der Maximilianstraße von einem Ladendetektiv beobachtet, wie er eine Parfümflasche aus dem Regal entnahm und in seine mitgebrachte Jacke einwickelte. Der Ladendetektiv konnte den Mann noch im Laden festhalten. Der Tatverdächtige versuchte sich durch Stoßen und Winden gegen das Festhalten zu wehren, das gelang ihm aber nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten räuberischen Diebstahls.

