Versuchter Einbruch in Speyerer Pizzeria - Täter hebeln Fenster aus

Speyer. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam Zugang zu einer Pizzeria in der Wormser Landstraße in Speyer verschafft. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hebelten der oder die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Innenräume. Entwendet wurde nichts.

Der Sachschaden an dem aufgehebelten Fenster beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, denen in dieser Nacht verdächtige Personen im Bereich der Wormser Landstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/1370 in Verbindung zu setzen.

