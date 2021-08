Neustadt/Weinstraße. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht, in die Marienkirche in Neustadt an der Weinstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr auf eine massiv beschädigte Seiteneingangstür aufmerksam. In die Kirche gelangten der oder die Täter nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06321/854-0 zu melden.

