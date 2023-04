Versuchter Einbruch in Lederwarengeschäft in Sinnsheim

Sinsheim. Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Sinsheim versucht, in ein Lederwarengeschäft einzubrechen. Polizeiangaben zufolge wurde versucht gewaltsam die Hintertüre zum Verkaufsraum des Lederwarengeschäftes aufzuhebeln. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Durch die Gewalteinwirkung entstand ein Sachschaden, welcher noch nicht beziffert werden kann. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Zeugen die etwas gesehen haben können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer: 07261/6900 melden.