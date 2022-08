Altrip. Unbekannte haben am Freitag versucht, in einen Gastronomiebetrieb in Altrip einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, gelang es den Tätern zwischen 2 Uhr und 16 Uhr in der Ludwigstraße nicht, in die Gaststätte einzudringen. Dennoch entstand an der angegangenen Tür ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise geben können und etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Rufnummer 06235/495-0 zu wenden.

