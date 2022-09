Versuchter Einbruch in Biblis - Polizei sucht Zeugen

Biblis. In der Nacht zum Freitag haben bislang Unbekannte versucht in ein Ladengeschäft in der Golfparkallee im Bibliser Stadtteil Wattenheim einzubrechen. Hierbei lösten sie jedoch nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht den Alarm

aus und ergriffen ohne Beute die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06206/94400 bei der Polizei zu melden.

